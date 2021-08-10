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Ordu'da yarın sağanak bekleniyor

Ordu'da yarın yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 10.08.2021
Ordu'da yarın sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Ordu'da yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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