Ordu'da yarın sağanak bekleniyor
Ordu'da yarın yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Ordu'da yerel olarak kuvvetli, batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.