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Astsubay Ferhat Gedik şehadetinin 4'üncü yılında anıldı

İskenderun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mercanoğlu, "Şehidimiz Eren Bülbül'ü korurken şehit oldu. O ölmesin ben öleyim diye, önüne atladı. Bunu her insan yapamaz." dedi.

Erdal Türkoğlu   | 10.08.2021
Astsubay Ferhat Gedik şehadetinin 4'üncü yılında anıldı

Hatay

İskenderun Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fevzi Mercanoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in, Eren Bülbül ile beraber şehit olduğunu belirterek, "O ölmesin ben öleyim diye, önüne atladı. Bunu her insan yapamaz." dedi.

12 Ağustos tarihinin şehit Ferhat Gedik'in hem doğum günü hem de toprağa verildiği gün olduğunu hatırlatan Mercanoğlu, Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 4. yıl dönümünde tüm şehitlere rahmet dilediklerini söyledi.

Şehit acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Mercanoğlu, "Ben de şehit babası olarak, yarın yıldönümü olan Ferhat Gedik kardeşimizin mekanı cennet olsun diyorum. Allah bu acıyı bir daha kimseye yaşatmasın. Şehidimiz Eren Bülbül'ü korurken şehit oldu. Onun önüne atlayıp, o ölmesin ben öleyim diye. Bunu her insan yapamaz. Bu şehitlerimizin çoğunluğu zaten böyle şehit olmuştur. Devletine, milletine bağlılığını halkına bağlılığını belli etmek adına bunu yapmıştır. Kısmet olursa yarın şehidimizin kabrini ziyaret etmek isteriz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Şehitlerine bu kadar önem veren başka bir devletin olmadığını da vurgulayan Mercanoğlu, tarihte Çanakkale'nin geçilmediği gibi bugün yine geçilemeyeceğini kaydetti.

Ülkeyi karıştırmak isteyenlerin her zaman olduğu gibi yine olduğunu belirten Mercanoğlu, "Şimdi de ormanlarımızı yakmak için seferberlik yapmışlar. Ancak Türkiye bunun da üzerinden gelecektir. Türkiye hiçbir zaman yıkılmaz, yıkılmayacaktır." ifadelerini kullandı.



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