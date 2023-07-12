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Ordu'da sağanağın yol açtığı tahribat gideriliyor

Ordu'da son 2 günde etkili olan sağanağın yol açtığı tahribatların giderilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Eyüp Elevli  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Ordu'da sağanağın yol açtığı tahribat gideriliyor

Ordu

Kentte 8 Temmuz'da başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle 168 dere taşması, 570 su baskını, 1023 toprak kayması ve 120 heyelan yaşandı.

İlgili kurumlara bağlı ekipler, afete bağlı tahribatların giderilmesi için çalışıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Altınordu ilçesinin 14 ana dere üzerine kurulmuş bir şehir olduğunu belirterek, "Bunların da bizden önce yapılan üstünün kapanma meseleleri var. Aslında derelerin üstünü kapatmamak lazım. Bu derelerin 12 tanesi kapalı, ikisi de yarı kapalı. Buralarda zorlandık." dedi.

Meteorolojik uyarılarla her derenin başında iş makinelerinin hazır bekletildiğine işaret eden Güler, "Ama heyelanla birlikte gelen malzemeyle burada zaman zaman kontrol dışı durumlar oldu. Tıkanmalar oldu büyük kaya parçalarıyla. Çok şükür bunları da yönetebildik. Şu anda Ordu'muz iki gün içinde normale döndü." diye konuştu.

Güler, ana su boru hattının tahrip olması sonucu su kesintileri yaşandığını, yapılan çalışmalarla Altınordu ve Fatsa'ya su verilmeye başlandığını aktardı.

Heyelan nedeniyle kapanan Ordu-Giresun yolunda Gülyalı ilçesi ile Ordu-Samsun güzergahında Altınordu ilçesi geçişinin açıldığını anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki çalışmalar da bundan sonra alacağımız önlemle beraber afete dirençli kent yaklaşımıyla bu 14 derenin üzerlerine sel kapanları kuruyoruz. Daha evvel planlamıştık. Şimdi onu biraz daha süratlendiriyoruz. Sel kapanlarıyla burada suyun akışı ve heyelan riskini azaltmış olacağız. Bu dönemde 1200 heyelan oldu. Yani çok zor bir tabiat şartı burası. Bunların hepsini kontrol etmek durumundasınız. Tabii devletimiz güçlü. 244 iş makinemiz, 820 çalışanımızla çalışmaları yaptık. AFAD'ımızla Bakanlığımızla Valiliğimizle Karayollarıyla hepsi beraber bu çalışmaları yapıyoruz."

Güler, esnafın da zarar tespitinin yapıldığını, devletin onlara destek olacağını vurgulayarak, yağışın yol açtığı zararları gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun bir bölümünün çöktüğüne değinen Güler, "Çok süratli bir şekilde ele alınacak. Çünkü orası Akdeniz'e bağlayan yol. Karayolları tarafından ele alınacak. Zaten Ulaştırma Bakanımız geldi. Süratli bir şekilde ele alacağız, trafiğe açacağız." dedi.


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