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Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi.

Eyüp Elevli  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Ordu

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Kentteki havalimanına iniş yapamayan 3 uçak Samsun Çarşamba Havalimanı, 1 uçak ise Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

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