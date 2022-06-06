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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.

Hayati Akçay   | 06.06.2022
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar yarın başlayacak

Ordu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.

Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.



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