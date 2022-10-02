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Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a yardım teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi.

Mümin Altaş   | 02.10.2022
Olena Zelenska'dan Emine Erdoğan'a yardım teşekkürü Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Emine Erdoğan, Olena Zelenska ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Zelenska, Ukrayna'daki son gelişmelerin yanı sıra kendi adını taşıyan vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Zelenska, eşi Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan'a teslim etti.

Türkiye'nin 1300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmesi hususunda yardım talep etti.

Erdoğan’ın diplomasi becerisi dünyayı gıda krizinden kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve diplomasi becerisiyle tahıl koridoru ve esir mübadelesinin gerçekleştiğini belirten Zelenska, özellikle tahıl koridorunun dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını vurguladı.

Savaş nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların arttığına dikkati çeken Zelenska, ambulans ve kuvöz temini konusunda Emine Erdoğan'dan destek istedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi değerli dostum Olena Zelenska Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duydum. Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum. Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek." açıklamasını yapmıştı.

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