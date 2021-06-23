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OHAL Komisyonundan açıklama

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

İsmet Karakaş   | 23.06.2021
OHAL Komisyonundan açıklama

Ankara

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Komisyonun, 7075 sayılı Kanun ile kurulduğu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları, ilgili kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirip karara bağladığı belirtildi.

Etkili iç hukuk yolu olarak başvurular hakkında ilgili mevzuat kapsamında inceleme yapılarak, bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verildiği ifade edilen açıklamada, başvuru ve kararlara ilişkin bilgilendirme ve duyuruların, Komisyonun internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Son günlerde Komisyona ilişkin gündeme getirilen iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Komisyon, hukukun üstünlüğü ilkesini gözeterek, tarafsız ve bağımsız bir şekilde, ilgili mevzuat ile çalışma usul ve esasları kapsamında çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

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