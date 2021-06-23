İstanbul Valisi Yerlikaya, dün itibarıyla 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi
Istanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "#MarmaraHepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi ve İstanbul'daki müsilaj seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
Yerlikaya paylaşımında, "22 Haziran itibarıyla İstanbul’da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi." bilgisine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.