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İstanbul Valisi Yerlikaya, dün itibarıyla 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi

Güç Gönel   | 23.06.2021
İstanbul Valisi Yerlikaya, dün itibarıyla 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini bildirdi

Istanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Haziran itibarıyla İstanbul'da 2 bin 225 metreküp müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından "#MarmaraHepimizin" etiketiyle yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi ve İstanbul'daki müsilaj seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında, "22 Haziran itibarıyla İstanbul’da 2 bin 225 metreküp müsilaj temizlendi." bilgisine yer verdi.

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