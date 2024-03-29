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Nurdağı'nda köy evleri depremzedelere teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi sürüyor.

Zekeriye Şimşek  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Nurdağı'nda köy evleri depremzedelere teslim ediliyor Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan 11 köy evi oturuma hazır hale getirildi.

Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Coşkun, AA muhabirine, il genelinde 117 bin 783 konut için hak sahibinin bulunduğunu hatırlattı.

Hak sahiplerinin 6 bin 648'inin kırsalda olduğunu ifade eden Coşkun, "Merkezde konut tesliminin ardından kırsal kesimlerde de konutları teslim ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Naimler Mahallesi'nde 5 konutu teslim ettik. Şu an Mestihüyük Mahallesi'nde 29 konut ve 12 de ahır için hak sahibimiz bulunmakta. Bugün itibariyle bu mahallede 6 hak sahibi vatandaşımıza inşallah anahtarlarını teslim ederek bu mutluluğu hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Depremde 17 yakınını kaybeden Mestihüyük Mahallesi'ndeki hak sahiplerinden Kadir Koç ise evlerini teslim almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Devletimiz depremde yiyecek, içecek tüm imkanlarını bizler için seferber etti. Bundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Hak sahiplerinden Özlem Koç da Ramazan Bayramı'nı konutlarından geçireceklerini istediklerini dile getirerek, "Devletimiz bizlere evlerin anahtarlarını telim ederek çifte bayram yaşatacak, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun depremi yaşadığımız ilk günlerden buyana hep yanımızda oldular. Hiçbir eksiğimiz bırakmadılar." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Alsancak ve beraberindekiler evleri gezdi.

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