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Nurdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Adsız Günebakan, Akif Karslı  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Nurdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Alınan bilgiye göre, Arslanlıbel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.



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