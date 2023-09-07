Nurdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gaziantep
Alınan bilgiye göre, Arslanlıbel mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye 3 helikopter, 9 arazöz, 5 itfaiye, 6 su tankı ile toplam 27 araç ve 120 personel sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu da bölgedeki çalışmaları inceledi.
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