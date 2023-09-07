Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,920.61
ETH/USDT
1,629.50
BTC/USDT
25,724.00
BIST 100
8,242.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde şehirler arası yolcu taşıyan araçlara ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim yapıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Ankara

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek amacıyla 31 Ağustos-1 Eylül'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik ülke genelinde denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, denetlenen 25 bin 868 araç ve sürücüsünden 89'unun çalışma ile dinlenme sürelerine, 162'sinin ise yasal hız sınırına uymadığı belirlendi.

Denetimlerde, 100 araçta takograf kullanılmadığı, 89 sürücü ve yolcunun emniyet kemeri takmadığı, 73 araç ile sürücünün ise Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne uymadığı tespit edilirken 1298 trafik kuralı ihlaline işlem uygulandı.

Radarla hız denetimi

Hız ihlallerinin önlenmesi, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla ülke genelinde 2-4 Eylül'de eş zamanlı hız denetimleri yapıldı.

Bu kapsamda, 20 bin 359 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı belirlenerek işlem uygulandı.

Yetkisiz olarak ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçilmesi ve toplumsa farkındalığın oluşturulması amacıyla ise 31 Ağustos-1 Eylül'de ülke genelinde denetim yapıldı.

Denetimlerde, 48 araçta mevzuata aykırı ışık ile sesli uyarı işaretleri bulunduğu ve kullanıldığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu
PUBG Mobile Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki camiye roket saldırısı düzenledi

Benzer haberler

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Ankara'da toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler devam ediyor

Ticaret Bakanlığı ithalatta ürün güvenliği denetimlerini sıklaştıracak

Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi

Fatih'te taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi
Tartışmaların odağındaki taksiciler kendilerini savundu

Tartışmaların odağındaki taksiciler kendilerini savundu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kadıköy'de denetim yapan polislerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kadıköy'de denetim yapan polislerin açığa alındığı" iddiasını yalanladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet