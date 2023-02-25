Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.
Gaziantep
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.