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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

Adsız Günebakan, Mehmet Akif Parlak   | 25.02.2023
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Gaziantep

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede depremde yıkılan ve müteahhitliğini yaptığı 2 binayla ilgili Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe merkezinde gözaltına alınan Kavak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Kavak, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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