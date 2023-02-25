Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin verilmeye devam edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dahil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Hastaneye dönüştürülen TCG BAYRAKTAR gemimizde, Sağlık Bakanlığı ve gemi personeli tarafından depremde yaralanan vatandaşlarımız için ameliyat dâhil tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz. pic.twitter.com/VZPo6lRYKQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2023