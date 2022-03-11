Dolar
14.72
Euro
16.21
Altın
1,959.80
ETH/USDT
2,625.30
BTC/USDT
39,280.00
BIST 100
2,063.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Nevşehir'de yolda mahsur kalanlar, jandarma karakolunda konuk edildi

Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanları karakolda misafir etti.

Behçet Alkan   | 11.03.2022
Nevşehir'de yolda mahsur kalanlar, jandarma karakolunda konuk edildi

Nevşehir

Kentte dün geceden beri etkili olan kar yağışı, yollarda buzlanmaya neden oldu. Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerinin çalıştığı kara yollarında tipi nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı.

Köy yollarında mahsur kalanlar, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığında konuk edildi.

Jandarma personeli, vatandaşlara çay ikram etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 9 milyon nüfuslu Çangçun kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
SGK iki yıllık Kovid-19 salgın dönemindeki hizmetlere ilişkin bilgi verdi
Dünyada Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, resmi rakamların 3 kat fazlası olabileceği iddia edildi
Kovid-19'un yeni varyantı Deltacron ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldü
Türkiye'de 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Nevşehir'de yolda mahsur kalanlar, jandarma karakolunda konuk edildi

Nevşehir'de yolda mahsur kalanlar, jandarma karakolunda konuk edildi

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Kapadokya'da balon turlarına kar engeli

Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü

Kapadokya'da kar yağışı peribacalarını beyaza bürüdü
Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı

Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı

Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı