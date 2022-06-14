Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Nevşehir, Sivas ve Kırşehir'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi.
Nevşehir
Nevşehir kent merkezinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde, bulvar ve sokaklar, mazgalların tıkanmasıyla yağmur suyuyla doldu.
Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Nevşehir Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma yaparak tıkanan mazgalları açtı.
Öte yandan, Derinkuyu ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sel, ilçeyi Niğde'ye bağlayan kara yoluna çamur taşıdı.
Kısa süreliğine trafiğe kapanan yolda Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Sivas
Sivas'ta öğleden sonra başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Fotoğraf: Halife Yalçınkaya
Kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.
Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
Bazı iş yeri ve bodrum kattaki evleri su bastı.
Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaptı.
Kırşehir
Kırşehir'de sağanak Kaman ilçesinde etkili oldu.
İlçeye bağlı Savcılı Büyükoba köyünde meydana gelen su baskınlarına Kırşehir İl AFAD Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yağış bazı tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.