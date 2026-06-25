NATO Zirvesi öncesi başkentte hazırlıklar sürüyor

[1/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı billboardlar asıldı.

[2/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.

[3/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı billboardlar asıldı.

[4/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı billboardlar asıldı.

[5/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı billboardlar asıldı.

[6/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.

[7/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.

[8/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.

[9/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.

[10/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği sistemlerin tanıtıldığı billboardlar ise bulvar boyunca çeşitli noktalara yerleştirildi.

[11/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile Türkiye'nin savunma sanayisinde geliştirdiği sistemlerin tanıtıldığı billboardlar ise bulvar boyunca çeşitli noktalara yerleştirildi.

[12/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi'ne ilişkin "Barışın Anahtarı", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışta Ortak Gelecek" sloganlarının yer aldığı billboardlar asıldı.

[13/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.

[14/14] Başkentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde protokol güzergahında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Billboardlarda, TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi çeşitli yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerine ilişkin görseller kullanıldı.