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NATO Geliştirilmiş Hava Polisliğinde filo değişimi

Milli Savunma Bakanlığı, 152'nci Filo Komutanlığının NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini 31 Ocak 2024 itibarıyla 113'üncü Filo Komutanlığına devrettiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliğinde filo değişimi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 152'nci Filo Komutanlığının NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için 4 adet F-16 uçağı ve 74 personel ile Romanya'da bulunduğu belirtildi.

Filo komutanlığının bu görevini 31 Ocak 2024 itibarıyla 113'üncü Filo Komutanlığına devrettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"113'üncü Filo Komutanlığımız çevre tanıma uçuşunu gerçekleştirdikten sonra Romanya'nın Fetesti şehrindeki 86'ncı Hava Üssüne 4 adet F-16 uçağı ve 80 personel ile intikal etti. NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevinin 1 Nisan 2024'te sona ermesi planlanıyor."

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