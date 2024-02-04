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Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Merve Yıldızalp  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Karadeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu-Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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