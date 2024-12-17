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"Narkokapan-3" operasyonunda 595 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde düzenlenen "Narkokapan-3" operasyonlarında 595 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
"Narkokapan-3" operasyonunda 595 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 10 gündür süren "Narkokapan-3" operasyonlarında 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 595 şüphelinin yakalandığını ifade eden Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nda en büyük hedeflerinden birinin ülkeyi uyuşturucuya karşı ulaşılamaz ve yasaklı bir kale haline getirmek olduğunun altını çizdi.

Yerlikaya hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple mücadeleyi sürdürdüklerini hatırlatarak, "Narkokapan-3" operasyonlarına ilişkin bazı bilgiler de verdi.

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığını ifade eden Yerlikaya, 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdiği paylaşımında, "Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

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"Narkokapan-3" operasyonunda 595 şüpheli yakalandı
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