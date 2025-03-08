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Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Sabri Yıldırım  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
Muş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Kente etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 bin 500 rakımdaki Derecik, Ilıca, Ağıllı grup köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

İş makinesi operatörü Mücahit Yıldırım, köy ve mezra yollarının açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Zorlu iklim şartları ve coğrafyaya rağmen yolları açmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, "100 metrelik yolu kar nedeniyle 4 saatte ulaşıma açabiliyoruz. Bölgede yer yer 4 metreyi bulan kar var. Zorluklara rağmen yol açma çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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