Dolar
27.04
Euro
28.96
Altın
1,933.22
ETH/USDT
1,627.20
BTC/USDT
27,100.00
BIST 100
7,829.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Rodrigo Becao UEFA Konferans Ligi F Grubu ilk maçında Danimarka’nın Nordsjaelland takımı ile oynayacakları maça ilişkin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Sabri Yıldırım  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını belirten Ayten Koçhan, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Koçhan, "Oğlum sana sesleniyorum. Gel teslim yol. Mal, mülk, para peşinde değiliz. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Analar, babalar artık ağlamasın. Evlat hasretine dayanamıyoruz. Evlatlarımızı PKK'dan, HDP'den istiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize teslim etsinler. Onların çocukları hep okuyor, bizimkiler dağda. Evlatlarımıza kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
İzmir'de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Beylikdüzü'nde araziye dökülen çöpler tepkilere yol açtı

Benzer haberler

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Aç kalan tilkinin kampçıların tuttuğu balıklarla beslenmesi görüntülendi

Bulgaristan’da çiftçiler, Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağının kaldırılmasını protesto etti

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet