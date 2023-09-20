Dolar
27.04
Euro
28.96
Altın
1,932.81
ETH/USDT
1,627.20
BTC/USDT
27,100.00
BIST 100
7,830.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Rodrigo Becao UEFA Konferans Ligi F Grubu ilk maçında Danimarka’nın Nordsjaelland takımı ile oynayacakları maça ilişkin Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı

Türk Kızılay, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya 150 tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderdi.

Selma Kasap  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Libya'da meydana gelen selin ardından bölgeye ulaşan ekiplerin yardım çalışmalarına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Selden etkilenen ailelerin ziyaret edilerek ihtiyaçlarının belirlendiği aktarılan açıklamada, acil yardım paketlerini bölgeye ulaştıran Türk Kızılayın arama kurtarma ekiplerine de destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, Kızılayın bölgeye ulaştırdığı mobil beslenme aracıyla sıcak yemek verdiği kaydedildi.

Afetzedeler için uçak ve gemilerle milletin yardımlarını Libya'ya ulaştıran Kızılayın, şimdiye kadar 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye gönderdiği anlatılan açıklamada, gıda, hijyen malzemesi, giyim, barınma desteklerinin yanı sıra maske, el feneri, iletişim cihazı, mum, pil, taşınabilir şarj aleti, ceset torbası gibi malzemelerin de bölgeye ulaştırıldığı ifade edildi.

Ayrıca, tam donanımlı mobil iletişim aracındaki uydu haberleşme sistemiyle kesintisiz iletişim imkanı sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Zor gününde Libya için el ele" sloganıyla bölge için yardım kampanyası başlatan Kızılayın, sevk edilecek 5. gemide yer almak üzere battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, konserve yiyecek, uyku tulumu, jeneratör, giysi ve bebek mamasından oluşan 78 ton yardım malzemesi hazırladığı bildirildi.

Libya Kızılayı ile koordineli olarak afetzedelere yardım eden Türk Kızılayın, söz konusu çalışmaları sürdüreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Muşlu aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
İzmir'de düşen helikopterde hayatını kaybeden pilot Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Beylikdüzü'nde araziye dökülen çöpler tepkilere yol açtı

Benzer haberler

Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı

Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı

Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da selden etkilenen şehirlerde 40 bin kişi yerinden oldu

Libya Kızılayı ve izci grupları selde ailelerini kaybeden çocuklara destek oluyor

Türkiye'nin "iyilik hareketi" Libya'daki afetin acısını hafifletmeye çalışıyor

Türkiye'nin "iyilik hareketi" Libya'daki afetin acısını hafifletmeye çalışıyor
'İklim değişikliği Libya'daki sel felaketini 50 kat daha olası hale getirdi'

'İklim değişikliği Libya'daki sel felaketini 50 kat daha olası hale getirdi'
DSÖ, Libya'daki sel felaketi nedeniyle can kaybı sayısının 3 bin 998'e yükseldiğini açıkladı

DSÖ, Libya'daki sel felaketi nedeniyle can kaybı sayısının 3 bin 998'e yükseldiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet