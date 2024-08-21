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Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

İbrahim Yaldız  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerine devam etti

Muş

Çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan anne ve babalar, yıllardır hasretini çektikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemime devam edeceğim. Benim oğlum lise öğrencisiydi. Tatil dönemlerinde çalışıyordu. Babasına çarşıya gidip geleceğini söyledi ama gitti bir daha da gelmedi. Aramalarımıza rağmen ulaşamadık. Liseye giden oğlumu kaçırıp götürdüler ve eline silah verdiler. Milletin çocuklarını alıp götürdüler."

Alaattin Koçhan, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ederek, "Oğlum çalışmak için Bursa'ya gitti. Oradan Diyarbakır'a götürdüler. Ersin, oğlum, sesini duyuyorsan gel. Senin yerin annenin, babanın yanı. 6 yıldır oğlumun özlemini çekiyorum. Gelmesini istiyorum." dedi.

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