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Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Muş'ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız - AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Annelerden Gülbahar Teker, gazetecilere, 4 yıldır Diyarbakır ve Muş'ta eylem yaptıklarını söyledi.

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Teker, şöyle konuştu:

"Yeter artık bu anneler babalar ağlıyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Gel, devlete teslim ol oğlum. Sen gelinceye kadar buradan kalkmayacağım. Seni bekliyorum. Oğlum 9 yıldır kayıp. Babası yok, ben ve oğlum hastayız. Gel devlete teslim ol, devlet hain değil, PKK haindir."

Anne Şahinaz Özcan da 7 yıldır çocuğundan haber alamadığını belirtti.

Çocuğunun yaşayıp yaşamadığını bile bilmediğini dile getiren Özcan, "Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. HDP çocuğumuzu götürüp PKK'ya verdi. 7 yıldır haber alamadım. Bir kişi dağda kalmayıncaya kadar eylemi sürdüreceğim. Atilla, oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol." dedi.

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