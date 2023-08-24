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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede

Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 491 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 26 mülki idare amiri mülkiye müfettişi olarak atandı, 14 kaymakam ve 7 vali yardımcısı ise taşra teşkilatlarından merkez teşkilatlarındaki görevlere getirildi.

Mülki idare amirlerinden 113'ü kaymakamlıktan vali yardımcılığına, 41'i vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı.

İstanbul'da 5 vali yardımcısı ve 12 ilçeye kaymakam atandı. Ankara'da ise 6 vali yardımcısı ile 9 ilçeye kaymakam ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.

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