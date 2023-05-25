Dolar
19.94
Euro
21.37
Altın
1,944.42
ETH/USDT
1,798.10
BTC/USDT
26,270.00
BIST 100
4,427.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Gündem

Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Muhammed Yakut'la ilgili kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Başak Akbulut Yazar, Zeynep Yeşildal  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatılan Muhammed Yakut'la ilgili kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, savcılığın Muhammed Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından kırmızı bülten çıkarılmasının istendiği hatırlatıldı.

Bu talebe istinaden Interpol-Europol Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Yakut hakkında Interpol Genel Sekreterliğince yayımlanan kırmızı bültenin bir sureti Başsavcılığa gönderildi.

Yazıda ayrıca, "Adı geçenin yer tespitinin yapılarak ülkemize iadesi amaçlı tutuklanması için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin Interpol birimleriyle iletişime geçilmiştir. Cevap alınması durumunda ivedi olarak bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yakut hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından 6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Yakut'a bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın, şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hattuşa'da tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Sarıyer'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Gençler, İstanbul'da gerçekleşecek "NEXT by TRT World Forum"da bir araya gelecek

Benzer haberler

Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet