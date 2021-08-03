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Muğla'nın Milas ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği mahalledeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Durmuş Genç   | 03.08.2021
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya

Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, AA muhabirine, yangının ormanlık alanda olduğunu ancak tedbir amaçlı bölgeye yakın 15 evin boşaltıldığını söyledi.

Yıldız, ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan Menteşe Belediyesi ekipleri de evlerini boşaltan vatandaşlara kumanya dağıttı.

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