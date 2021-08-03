Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti
Erdoğan, Radev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun" dileklerini ileten Radev'e yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun." dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.