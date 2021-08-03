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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti

Erdoğan, Radev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun" dileklerini ileten Radev'e yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Mehmet Tosun   | 03.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun." dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'e yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

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