Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Fethiye ilçesinin 21,9 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 29,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.