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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Esin Işık  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.33'de merkez üssü Muğla'nın Fethiye ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Fethiye ilçesinin 21,9 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 29,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
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