Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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