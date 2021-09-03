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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hamdi Çelikbaş   | 03.09.2021
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.





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