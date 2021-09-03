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Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, bu gece ve sabah İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak öngörülüyor.

Mehmet Kara   | 03.09.2021
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.


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