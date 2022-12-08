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Muğla'daki orman yangınları karakulakların yaşam alanlarını daralttı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Yasin İlemin, Muğla'da son yıllarda meydana gelen büyük orman yangınlarının, nesli tehlike altındaki karakulağın popülasyonunu tehlike altına soktuğunu belirtti.

Ali Ballı   | 08.12.2022
Muğla'daki orman yangınları karakulakların yaşam alanlarını daralttı

Muğla

Bodrum ilçesinde düzenlenen Karakulak Çalıştayı'na katılan İlemin, AA muhabirine, karakulağın, Türkiye'de sadece güneybatı Anadolu'da sıkışmış yaklaşık 3 bin bireylik popülasyona sahip önemli bir yabani kedi türü olduğunu söyledi.

İlemin, bu hayvanın ormanlık ve makilik alanda bulunmasının ekolojik açıdan çok önemli olduğunu vurguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Nesli Tehlikedeki Türler Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlatan İlemin, proje kapsamında kendisinin de akademik katkılarıyla Doğa Araştırmaları Derneğince karakulakların korunması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

İlemin, yaklaşık 15 kilogram ağırlığında olan, genelde keklik ve tavşanı gibi türlerle beslenen karakulakların Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Burdur'da yayılış gösterdiğini aktardı.

Bu bölgelerdeki orman yangınlarının vahşi kedilerin yaşam alanlarını daralttığına dikkati çeken İlemin, "İki yıldır yaşanan büyük orman yangınları, karakulağın yaşadığı kızılçam ve özellikle de maki habitatlarına büyük zarar verdi. Beslendiği, barındığı ve ürediği bu alanların yokluğu, karakulağın popülasyonunu maalesef tehlike altına soktu." görüşünü paylaştı.

İlemin, yangınlar sonrasında bu alanların yeniden rehabilite edilmesinin karakulağın popülasyonunun tehlike altında olmaması için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Marmaris'te karakulak habitatlarının neredeyse yüzde 40'ının kaybedildiğini belirten İlemin, "Karakulak bireylerini korumaktan ziyade, onların evleri olan bu alanların korunması çok önemli. Özellikle yangın bölgelerindeki ağaçlandırma çalışmalarının ekosistem temelli yapılması da önemli. Bu sayede alana karakulak ve diğer fauna türlerinin yerleşmesi tetiklenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yasin İlemin, ilgili kamu ve özel kurumların desteğiyle restorasyon projeleri için adımlar atıldığını anlattı.

Muğla'da 2006'dan bu yana fotokapanlar kullanarak karakulakla ilgili veriler aldıklarına değinen İlemin, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün özellikle Antalya ve Muğla'da yaptığı çalışmalar var. Bu çalışmalarla fotokapanla kayıt altına alınan görüntüleri kaydedilen karakulaklar var. Bizim üniversite olarak Muğla'da kaydettiğimiz erkek, yavru, dişi karakulak kayıtlarımız mevcut." diye konuştu.

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