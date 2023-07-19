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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarlada başlayarak makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Durmuş Genç  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla

Yerkesik Mahallesi'nde bir tarlada başlayan daha sonra makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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