Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.
Muğla
Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.