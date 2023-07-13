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Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü.

Durmuş Genç  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla

Tepearası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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