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Muğla'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Ömer Kundakçı  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Muğla'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Muğla

Serpil Döner, eşi ve 7 yaşındaki çocukları Gökhan Osman Döner Yerbelen Mahallesi'nde markete gittikleri sırada yediemin deposu olarak kullanılan iş yerindeki pitbull cinsi köpek çocuğa saldırdı.

Çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla köpeğin saldırısından zorlukla kurtarıldı.


Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince hayvan barınağına götürüldü.

Hastanede oğlunun yanından ayrılmayan anne Serpil Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin, başıboş olduğunu ve kendilerine saldırdığını söyledi.

Çocuğunun kollarında, sırtında ve bacaklarında yaraların olduğunu anlatan Döner, bu gibi saldırıların son bulmasını istediğini ifade etti.



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Muğla'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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