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Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde evde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangında 2 ev, 1 ahır ve ormanlık alan yandı.

Durmuş Genç  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla

Karaçam Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yakındaki başka bir ev ile ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 ev, 1 ahır ve ormanlık alan zarar gördü.

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