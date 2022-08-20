Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, hava araçlarının müdahalesi ve yer ekiplerinin zodyak botlarla bölgeye sevk edilmesiyle söndürüldü.
Muğla
Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale etti.
• Yangına karadan ulaşım sağlanamadı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 20, 2022
• Zodyak botlarla ekipler bölgeye sevk edildi
• Helikopter ve yangın söndürme uçakları etkin olarak kullanıldı
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü https://t.co/6koT86dfjP pic.twitter.com/tc3WqjMCxm
Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan vatandaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.
Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi de havadan dron ile görüntülendi.
Havadan ve karadan etkin ve hızlı müdahale ile Göcek Bedri Rahmi koyundaki yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.