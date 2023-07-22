Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla
Bellibol bölgesindeki ormandan duman çıktığının görülmesi üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
• 7 helikopter— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 22, 2023
• 6 uçak
• 15 arazöz
• 5 su tankeri
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/QtVNbqn3lm pic.twitter.com/x36AAT9gYb
Menteşe Mahallesi Bellibol bölgesindeki ormandan duman çıktığının görülmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 7 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz, 5 su tankeri ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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