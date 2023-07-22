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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eren Bozkurt, Ayhan Kayhan  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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