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Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, itfaiye arazözü ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Volkan Yıldız  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Muğla'da arazöz ile minibüsün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Volkan Yıldız/AA

Muğla

Milas-Ören kara yolunun 5'inci kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 S 4000 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen 48 LY 400 plakalı itfaiye arazözü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 itfaiye personeli ile minibüs sürücüsü ve araçtaki 11 işçi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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