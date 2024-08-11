Erzurum ve Kars'ta sel, Trabzon'da ise şiddetli yağış etkili oldu
Erzurum ve Kars'ta sel nedeniyle ev, ahır ve tarım arazileri zarar gördü. Trabzon'da ise şiddetli yağış, taşkınlara neden oldu.
Kars/Trabzon/Erzurum
Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu.
İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle bazı köylerde sel meydana geldi.
Sel, Kötek köyü ile Bayam Mahallesi'ndeki bazı meyve bahçelerine zarar verdi.
Kötek köyünde yağış ile etkili olan rüzgar yüzünden bir evin de çatısı uçtu.
Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Erzurum
Horasan ilçesinde iki mahallede etkili olan sel, ev, ahır ve ekili arazilere zarar verdi, bir çoban sele kapılmaktan son anda kurtuldu.
İlçenin İğdeli ve Hacıhalil Mahalle'sinde akşama doğru başlayan sağanak, sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları yaşandı.
İğdeli köyündeki çoban Haydar Torol ise evinden çıktığı sırada kapıldığı sel sularından abisinin yardımıyla son anda kurtarıldı, tedavi edilmek üzere Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sel nedeniyle İğdeli köyündeki çoban Torol'a ait evin yanı sıra iki köydeki bazı ekili tarım arazileri ve ahırları su bastı, sel sularına kapılan 2 eşek telef oldu.
İğdeli Mahalle Muhtarı Sena Aras, AA muhabirine, çoban Torol'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yetkililerden bölgede dere ıslahı çalışmalarının yapılmasını istedi.
Öte yandan selin geliş anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği bir görüntüde, suya kapılan eşekleri fark eden çocukların ağladığı yer alıyor.
Trabzon
Of ilçesinde şiddetli yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.
Akşam saatlerinde ilçe merkezinde aralıklarla başlayan yağış kısa sürede etkisini artırdı.
İlçe merkezinin yanı sıra İrfanlı Mahallesindeki derede su seviyesi artarak taşkınlar oluştu.
Yağış sonrası belediye ekipleri, tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.
İlçenin Karadeniz Sahil Yolu güzergahında da yağış sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.