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Muğla ve Hatay'da deniz suyu çekildi

Hatay'ın Arsuz ilçesi ile Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçelerinde deniz suyunun çekildiği görüldü.

Ali Kemal Zerenli   | 19.02.2023
Muğla ve Hatay'da deniz suyu çekildi

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremler ve önceki gün gerçekleşen artçı sarsıntının ardından denizin kıyıdan yer yer 4 ila 20 metre geri çekildiği gözlendi.

Çekilmenin ardından Arsuz sahilinde taşlar ve kayalıklar meydana çıktı.

Vatandaşlar, çekilme sonucu oluşan durumu, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.

Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi'nde sahile gidenler, suyun çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yaklaşık bir haftada 20 metreye yaklaşan çekilme, bölgede yaşayanları ve gezintiye gelenleri şaşırttı.

Ortaca ilçesinde, caretta carettaların üreme noktaları arasında yer alan İztuzu Plajı'nda da denizin çekildiği gözlemlendi.

Eşiyle plaja gelen İbrahim Özdemir, bölgede yaşadığını, suyun ilk kez bu kadar çekildiğini gördüğünü söyledi.

Her yıl aynı dönemlerde yaşanan deniz suyu çekilmesinin, gel-git hareketleri ve rüzgar basınç değişikliklerinden kaynaklanabileceği tahmin ediliyor.

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