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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeniden Barış Saylak atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 26 Mart'ta yeniden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Saylak, görevine başladı.

Durmuş Genç  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yeniden Barış Saylak atandı Fotoğraf: Durmuş Genç - AA

Muğla

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Barış Saylak yeniden atandı.

AK Parti Milas Belediye Başkan aday adaylığı için 22 Kasım 2023'te il müdürlüğü görevinden istifa eden Saylak, bu sürecin tamamlanmasının ardından ilçe adayı olarak gösterilmedi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 26 Mart'ta yeniden Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Saylak, görevine başladı.

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