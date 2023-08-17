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Bodrum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastanelere başvurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Ali Ballı  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Bodrum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastanelere başvurdu

Muğla

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir işletmeye, yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle İl Müdürlüğü tarafından gece operasyonu düzenlendi.

İşletmenin üretim merkezinin bulunduğu Milas ilçesinde de ekipler denetim yaptı. İşletmeden gıda numuneleri alınarak analizleri yapılmak üzere laboratuvara gönderildi.

Bodrum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 17 kişiyi tedavi sürecinde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Tedavisi süren vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde tüketicilerin gıda güvenliği ihlali ile diğer ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na yapabileceklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu çağrı merkezimiz tarafından aldığımız tüm ihbarlara mesai mefhumu gözetmeden müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız, bu ihbarların gıda kontrol mekanizmasına çok önemli katkı sağladığını lütfen aklından çıkarmasın. Biz, halk sağlığını riske atan hiçbir işletmenin gözünün yaşına bakmayız, gerekli işlemleri derhal başlatırız. Vatandaşlarımız da tükettikleri gıdaların son tüketim tarihine, gıdaya has olmayan kötü tat, aroma ve kokuya ve gıda satışına uygun olmayan koşullara lütfen hassasiyet göstersin, ekiplerimizi bilgilendirsin. Biz gerekeni yaparız."

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