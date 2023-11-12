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Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Fırat Taşdemir  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın batı ilçelerinde, zamanla il genelinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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