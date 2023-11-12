Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın batı ilçelerinde, zamanla il genelinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.