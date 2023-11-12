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Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle bir köprü kısmen çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki çayın şiddetli yağış sonucu debisinin yükselmesi, bir köprünün kısmen çökmesine neden oldu.

Hakan Firik  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle bir köprü kısmen çöktü Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

İlçedeki yoğun yağışlar nedeniyle Zeytinli Çayı’nın debisi yükseldi.

Yükselen çayın suları eski Çanakkale-Balıkesir yolundaki bir köprünün kısmen çökmesine yol açtı.

Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, yola bariyer kurarak araçların ve yayaların köprü üzerinden geçmesine izin vermiyor.

Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası bir olumsuzluk yaşanmaması için kamyon ile çökme yaşanan köprünün her iki yöndeki girişine toprak yığdı.

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