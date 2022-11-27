Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.-
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.