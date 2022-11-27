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Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Özcan Yıldırım   | 27.11.2022
Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.-

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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