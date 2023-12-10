Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,348.30
BTC/USDT
43,846.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı

Muğla, Antalya ve Mersin'in bazı kesimlerinde, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Barış Kılıç  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye; yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta heyelandan etkilenen 6 kişinin tedavisi sürüyor
Hatay'da depremlerde hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
Malatya'daki deprem konutlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başladı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı

Muğla, Antalya ve Mersin için sağanak uyarısı

Sakarya'da sağanak taşkınlara yol açtı

Hatay İskenderun'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

Malatya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor
Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkili oluyor

Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkili oluyor
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet