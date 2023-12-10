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İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu'nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.

Ergün Haktanıyan  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Kayseri

Kent genelinde etkili olan soğuk hava, Erciyes'te kar yağışına dönüştü.

Tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar ve Develi Kapı'da gece başlayan yağışla beraber kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Bölgedeki vatandaşlar, beyaza bürünen dağın eteklerinde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Erciyes'te karlama üniteleriyle yapay kar üretimi de devam ediyor.

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