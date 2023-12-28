Dolar
29.46
Euro
32.74
Altın
2,077.37
ETH/USDT
2,364.70
BTC/USDT
42,661.00
BIST 100
7,392.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Manisa’da Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 13.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğündeki sarsıntı 57,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla limanları bu yıl 98 kruvaziyerle gelen yaklaşık 89 bin yolcuyu ağırladı

Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kürek Milli Takımı olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor

Kürek Milli Takımı olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor
Görsel sanatlar öğretmeni sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor

Görsel sanatlar öğretmeni sahilden topladığı çakıl taşlarını sanat eserine dönüştürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet